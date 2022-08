ARCHIV - Ein Notarztwagen steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. Foto: Jens Kalaene/zb/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Kalaene up-down up-down Demmin Mann lebensgefährlich verletzt: Verdächtiger gefasst Von dpa | 01.08.2022, 15:48 Uhr

Polizei und Staatsanwaltschaft haben in Demmin (Mecklenburgische Seeenplatte) einen Mann festgenommen, der einen 47-Jährigen niedergestochen und hilflos zurückgelassen haben soll. Dem 32-jährigen Beschuldigten werden versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, wie Oberstaatsanwalt Andreas Lins am Montag in Neubrandenburg sagte. Das genaue Motiv sei noch unklar. Der Vorfall hatte sich am frühen Samstagmorgen im Freien in Demmin ereignet. Die Festnahme erfolgte am Montag.