Demmin Mann lebensgefährlich verletzt: Haftbefehl Von dpa | 02.08.2022, 15:38 Uhr

Das Amtsgericht Neubrandenburg hat im Zusammenhang mit einer Gewalttat in Demmin Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen erlassen. Der 32-Jährige soll am Wochenende einen anderen Mann niedergestochen und hilflos zurückgelassen haben, wie eine Sprecherin des Gerichtes am Dienstag sagte. Dem Beschuldigten werde versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der Demminer habe bei der Anhörung beim Haftrichter geschwiegen.