Mecklenburgische Seenplatte Mann landet bei Fluchtversuch vor Polizei im Straßengraben 02.04.2023, 12:32 Uhr

Ein 52-jähriger Autofahrer ist am Samstagabend bei dem Versuch, in der Nähe von Warrenzin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) einer Polizeikontrolle zu entgehen, mit seinem Auto im Straßengraben gelandet. Er und sein 24-jähriger Beifahrer blieben unverletzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Im Zuge der Kontrolle stellten die Beamten demnach zahlreiche weitere Verstöße fest. Der Fahrer konnte den Angaben zufolge keinen gültigen Führerschein vorweisen, das Auto war nicht ordnungsgemäß zugelassen, und auch die Kennzeichen gehörten nicht zum genutzten Fahrzeug.