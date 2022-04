Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs FOTO: Christophe Gateau Mecklenburgische Seenplatte Mann in Wohnung gelockt und ausgeraubt: Trio gefasst Von dpa | 11.04.2022, 22:10 Uhr | Update vor 26 Min.

Ein Trio soll in Neubrandenburg einen jungen Mann in eine Wohnung gelockt, mit einer Pistole bedroht, geschlagen und beraubt haben. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, wurden die Tatverdächtigen bereits ermittelt. Gegen zwei 24 und 25 Jahre alte Männer wurden demnach am Sonntag Haftbefehle erlassen. Eine ebenfalls verdächtige 14 Jahre alte Jugendliche sei ihren Betreuern übergeben worden.