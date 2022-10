Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Mann in Greifswald beraubt: Haftbefehl gegen Verdächtige Von dpa | 11.10.2022, 11:52 Uhr

Nach einem Raubüberfall auf einen Mann am Sonntag in Greifswald hat die Polizei zwei Tatverdächtige gefasst. Gegen die beiden jeweils 24 Jahre alten Männer wurden inzwischen Haftbefehle wegen räuberischer Erpressung erlassen, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag mitteilte. Nach den bisherigen Ermittlungen hatten die Verdächtigen einen 23-jährigen Mann am Sonntagmorgen mit einem 40 Zentimeter langen Messer bedroht und attackiert, weil sie ihm Handy und Bargeld abnehmen wollten.