Polizeieinsatz Mann hat keinen Fahrschein, aber Verurteilung Von dpa | 02.10.2023, 18:47 Uhr

Eine S-Bahnfahrt ohne Fahrschein in Rostock ist für einen 21-Jährigen im Gefängnis geendet. Bahnmitarbeiter hätten den Mann am Wochenende auf der Fahrt von Warnemünde zum Rostocker Hauptbahnhof kontrolliert, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Demnach wollte er auch nachträglich kein Ticket kaufen. Nach Hinzuziehung der Bundespolizei stellte sich heraus, dass der Mann unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden ist. Da er die Haftstrafe nicht angetreten hatte, wurde er mit Haftbefehl gesucht. Laut Bundespolizei kam er zum Absitzen seiner Strafe in eine Justizvollzugsanstalt. Außerdem müsse er sich nun wegen des Erschleichens von Leistungen sowie falscher Namensangabe verantworten.