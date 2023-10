In Stralsund soll ein Mann israelfeindliche und rechtsradikale Parolen gerufen haben. Wie die Polizei in der Nacht zum Donnerstag unter Berufung auf Zeugenaussagen mitteilte, soll der 19-jährige Russe am späten Mittwochnachmittag auf dem Alten Markt „Sieg Heil“, „Allahu Akbar“ („Gott ist groß“) und „Tod den Israelis“ gegrölt haben. Er hatte laut Polizei Alkohol getrunken und einen Wert von 1,89 Promille. Zudem war er den Angaben nach in einer Gruppe mit Deutschen und Syrern unterwegs. Der Staatsschutz und die Kriminalpolizei ermitteln wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Volksverhetzung.