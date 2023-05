Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down Vorpommern-Greifswald Mann fliegt aus Schweiz nach Vorpommern: Notlandung Von dpa | 15.05.2023, 08:28 Uhr

Weil er nicht genug Treibstoff getankt hatte, hat ein Pilot eines Ultraleichtflugzeuges aus der Schweiz in Vorpommern ganz kurz vor dem Ziel eine Notlandung hinlegen müssen. Bei dem Vorfall landete der 65-Jährige am Sonntag auf einem Acker bei Papendorf (Vorpommern-Greifswald) in Sichtweite des Flugplatzes Franzfelde bei Pasewalk, wie eine Polizeisprecherin am Montag in Neubrandenburg sagte. Dabei wurde das Fluggerät vom Typ „Ikarus C42“ leicht beschädigt.