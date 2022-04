Blaulicht FOTO: Lino Mirgeler Polizeieinsatz Mann feuert mehrfach Schreckschussrevolver in Wismar ab Von dpa | 17.04.2022, 10:58 Uhr | Update vor 24 Min.

Ein betrunkener Mann hat in Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) mehrfach einen Schreckschussrevolver abgefeuert und damit einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen hatten die Polizei am Samstagabend informiert, weil aus einer Dachgeschosswohnung heraus geschossen wurde. Als die ersten Beamten eintrafen, sei erneut geschossen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Staatsanwaltschaft Schwerin habe daraufhin die Durchsuchung der Wohnung angeordnet.