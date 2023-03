Polizeiwagen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Vorpommern-Greifswald Mann fährt gegen Baum und flieht: Von Polizei aufgespürt Von dpa | 15.03.2023, 12:17 Uhr

Ein alkoholisierter Autofahrer ist in Vorpommern mit dem Wagen gegen einen Baum gefahren und trotz Verletzung geflüchtet, aber von der Polizei aufgespürt worden. Bei ihm wurden an seinem Wohnsitz in der Nähe 1,8 Promille Atemalkohol gemessen, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Der Unfall hatte sich demnach am frühen Morgen auf der Kreisstraße 107 bei Kruckow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ereignet.