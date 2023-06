Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Mann empfängt Polizei mit Messer: Waffenandrohung wirkt Von dpa | 09.06.2023, 11:47 Uhr

Ein 31-jähriger Mann hat Polizisten bei einer Durchsuchung in Grabow (Ludwigslust-Parchim) mit einem Messer in der Hand empfangen. Die Beamten zogen ihre Pistolen und konnten den aggressiv wirkenden Mann am Donnerstagabend dazu bewegen, das Messer fallen zu lassen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er wurde festgenommen. Die Durchsuchung hatte ein Richter wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angeordnet.