Verkehr Mann benutzt Auto unbefugt: Unfall unter Alkoholeinfluss Von dpa | 07.01.2023, 11:41 Uhr

Ein alkoholisierter 30-Jähriger hat das Auto seiner Exfreundin unbefugt benutzt und einen Unfall auf der B110 in Höhe der Ortschaft Bentzin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) verursacht. Verletzt wurde bei dem Unfall am Freitagabend niemand, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Fahrer war von der Fahrbahn abgekommen und fuhr gegen einen Baum. Ein Atemtest ergab den Angaben nach 1,99 Promille Alkohol. Zudem stellten die Polizisten fest, dass der Mann keinen gültigen Führerschein bei sich trug. Gegen den 30-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unbefugter Benutzung eines Kraftfahrzeugs ermittelt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 5000 Euro.