Verkehr Mann bei Sportbootunfall auf Strelasund verletzt Von dpa | 26.03.2023, 16:24 Uhr

Bei einem Sportbootunfall auf dem Strelasund hat ein Mann am Sonntagmorgen Verletzungen davongetragen. Bei Windstärke fünf fiel der 59-Jährige wegen des Wellengangs aus dem offenen Boot, teilte das Landeswasserschutzpolizeiamt am Sonntag mit. Zwei Passanten retteten den Mann aus dem 7 Grad kalten Wasser. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei keine Angaben machen.