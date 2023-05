Polizeiwagen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Kriminalität Mann bei Schlägerei in Rostock schwer verletzt Von dpa | 14.05.2023, 09:30 Uhr

Bei einer Schlägerei in Rostock ist ein Mann schwer verletzt worden. Am Samstagabend war es zwischen einer Gruppe von bis zu vier Männern und einem 41 Jahre alten Mann zu einer Auseinandersetzung gekommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 32 Jahre alte Hauptverdächtige soll zunächst Reizstoff versprüht und anschließend mehrfach mit einem Baseballschläger auf den 41-Jährigen eingeschlagen haben. Das Opfer habe schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Polizisten fassten den Hauptverdächtigen in der Nähe des Tatorts. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zum Grund der Auseinandersetzung gab es zunächst keine Angaben.