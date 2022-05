ARCHIV - Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild FOTO: Daniel Vogl Mecklenburgische Seenplatte Mann bei Nachbarstreit mit Machete verletzt Von dpa | 11.05.2022, 21:32 Uhr

Bei einem Nachbarschaftsstreit ist in einem Dorf nördlich von Altentreptow (Mecklenburgische Seenplatte) ein 36-jähriger Mann mit einer Machete schwer verletzt worden. Die Polizei nahm einen 70-jährigen Mann am Dienstag als Tatverdächtigen fest, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Gegen ihn werde wegen versuchten Totschlags ermittelt.