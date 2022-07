SYMBOLBILD - Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler up-down up-down Vorpommern-Rügen Mann bei Brand in Mehrfamilienhaus schwer verletzt Von dpa | 24.07.2022, 10:21 Uhr

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Stralsund ist ein Mann schwer verletzt worden. Der 69-Jährige habe sich in der Nacht zum Sonntag selbst aus seiner brennenden Wohnung gerettet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Feuer habe auch auf die beiden anliegenden Wohnungen und die untere Wohnung übergegriffen, sie seien nicht mehr zu benutzen. 25 Hausbewohner wurden in Sicherheit gebracht. Auslöser für den Brand könnte nach ersten Angaben möglicherweise der Akku eines E-Bikes gewesen sein. Der Schaden werde auf etwa 200.000 Euro geschätzt.