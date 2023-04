Bei Barth fuhr ein Mann in den Graben. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa/Archiv up-down up-down Barth Mann fährt mit 2,01 Promille in den Graben Von Anni Hintz | 24.04.2023, 05:39 Uhr

Am Samstag fuhr in Prohn ein Mann in den Graben. Die Polizei stellte fest, dass er alkoholisiert war.