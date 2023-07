Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Schwerin Mann bedroht Security-Mitarbeiter in Disco mit Messer Von dpa | 24.07.2023, 05:15 Uhr

Ein Mann hat einen Sicherheitsdienstmitarbeiter in einer Schweriner Disco mit einem Messer bedroht und leicht verletzt. Nach derzeitigen Informationen habe der 28-Jährige den Security-Mann bedroht und angegriffen, als sein Bekannter am frühen Sonntagmorgen aus der Disco verwiesen werden sollte, teilte die Polizei mit. Er schlug auf den Mitarbeiter ein, wobei dieser leicht verletzt wurde. Noch bevor die Polizei eintraf, flüchtete der Verdächtige mit seinem Bekannten in ein angrenzendes Waldstück. Nachdem Polizeibeamte die beiden gefunden hatten, erhielten sie einen Platzverweis für den Bereich der Disco. Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen Bedrohung und Körperverletzung ermittelt.