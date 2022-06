ARCHIV - Eine Statue der Justitia steht unter freiem Himmel. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild FOTO: Arne Dedert Prozess Mann aus Afghanistan getötet: Anklage wegen Totschlags Von dpa | 09.06.2022, 07:44 Uhr

Vier Monate nach einer Schlägerei in Neubrandenburg hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Totschlags gegen zwei Männer erhoben. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, am 7. Februar einen 30-jährigen Mann aus Afghanistan auf einem Spazierweg am Oberbach zusammengeschlagen und tödlich verletzt zu haben, wie ein Sprecher der Strafverfolgungsbehörde am Donnerstag sagte. Sie sollen sich vor dem Landgericht Neubrandenburg verantworten. Das Opfer war trotz schneller medizinischer Hilfe am 18. Februar in einer Klinik an den Folgen gestorben.