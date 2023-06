Handschellen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Diebstahl Mann an Tankstelle beraubt: Haftbefehle gegen Verdächtige Von dpa | 21.06.2023, 08:10 Uhr

Eine Tankstellenmitarbeiterin hat die Polizei in Wismar auf die Spur zweier mutmaßlicher Räuber geführt. Das Duo soll sich in der Nacht zu Montag mit einem 63-Jährigen auf einem Tankstellengelände getroffen und dort zunächst Alkohol getrunken haben. Dann sei der 63-Jährige zusammengeschlagen und ihm Smartphone und Geldbörse geraubt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Die Täter flohen in die Dunkelheit. Die Mitarbeiterin rief demnach die Polizei und beschrieb die Täter.