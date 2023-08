Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg und die Kriminalpolizei Neubrandenburg ermitteln wegen eines Tötungsdelikts in Malchow. Opfer ist der Polizei zufolge eine 41-jährige Slowakin. Unter dringendem Tatverdacht steht ein 37-jähriger Pole, der am Montagabend selbst die Polizei gerufen hatte.

Obduktion soll Todesursache klären

Beim Durchsuchen einer Wohnung in Malchow fanden Polizeibeamte die leblose Frau. Bei der Leichenschau wurden Anzeichen äußerer Gewalt festgestellt. Zur Klärung der Todesursache ist eine Obduktion angeordnet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat, die die Kriminalpolizei in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg führt, dauern an. Der 37 Jahre alte Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Wie Nonstopnews Müritz berichtete, ist in der Nacht zu Dienstag in Malchow eine Frau tot gefunden worden - in einer Wohnung über einer Gaststätte.

