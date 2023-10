Tourismus Malchin und Mildenberg: Hausboot-Anbieter erweitert Häfen Von dpa | 10.10.2023, 08:47 Uhr | Update vor 11 Min. Wassertourismus Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down

Einer der größten Hausbootanbieter an der Mecklenburgischen Seenplatte, die Kuhnle Tours GmbH (Rechlin), baut seine Chartermöglichkeiten aus. So werden ab 2024 auch Hausboote in Häfen in Malchin für die Peene bis nach Usedom und in Mildenberg (Oberhavel) liegen, wie das Unternehmen am Dienstag in Rechlin mitteilte. Bei Mildenberg nahe Zehdenick verläuft die Havel, die durch eine weite Tonstichlandschaft führt, mit Anbindung nach Berlin und an die Templiner und Lychener Gewässer.