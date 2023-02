Maik Schultz bringt seit einem Jahr Hilfsgüter von Rügen in die Ukraine. Foto: Katharina Golze up-down up-down Ein Jahr Krieg in der Ukraine Rügener Maik Schultz versorgt die Vergessenen in der Ukraine Von Katharina Golze | 20.02.2023, 18:04 Uhr

Am 28. Februar fuhr Rügener Maik Schultz das erste Mal in der Ukraine. Zum Jahrestag fährt er seine zehnte Hilfstour. Er will weitermachen und in der Ukraine wohnen.