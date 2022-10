Flüchtlingsunterkunft abgebrannt - Politiker vor Ort Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Integrationsbeauftragte Mahnwache nach Brand: Jana Michael wirbt für Unterstützung Von dpa | 21.10.2022, 14:36 Uhr

Nach dem Brand einer Flüchtlingsunterkunft in der Nähe von Wismar hat die Integrationsbeauftragte des Landes zu Solidarität aufgerufen. Besonders wichtig sei, „den Betroffenen zu helfen und ihnen unsere volle Unterstützung, sowohl materiell als auch psychologisch, zuzusichern“, sagte Jana Michael am Freitag in Schwerin. Die Integrationsbeauftragte dankte auch all jenen Beteiligten, die mit ihrem Einsatz Schlimmeres verhindert hätten.