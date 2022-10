Geld Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Finanzen Magere Sparschweine in MV: Weltspartag am Freitag Von dpa | 27.10.2022, 11:40 Uhr

Die Sparschweine in Mecklenburg-Vorpommern gehören zu den magersten bundesweit. Im Jahr 2020 haben die Menschen im Nordosten 11,6 Prozent ihres verfügbaren Einkommens auf die hohe Kante gelegt, wie das Statistische Amt des Landes am Donnerstag mit Blick auf den Weltspartag an diesem Freitag (28. Oktober) mitteilte. Zahlen für 2021 liegen noch nicht vor.