Zwei Männer haben am Rathaus in Anklam (Vorpommern-Greifswald) ein Feuerwerk gezündet und damit Einsätze von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, haben die beiden Männer am Dienstagabend eine Feuerwerksfontäne so gezündet, dass der Brandmelder im Rathaus auslöste. Feuerwehr und Polizei rückten aus. Am Rathaus sei wegen Verrußung ein geringer Schaden entstanden.