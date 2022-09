Polizei Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Ludwigslust-Parchim Mähroboter von Sportplatz gestohlen Von dpa | 08.09.2022, 12:40 Uhr

Ein aufmerksamer Platzwart und Mähroboter mit einem Ortungssystem haben Diebe in Hagenow (Ludwigslust-Parchim) auffliegen lassen. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, ereignete sich der Vorfall am Mittwoch auf einem Sportplatz. Dort hatten die Täter bereits eine der beiden Maschinen in ein Auto verladen, als der Platzwart dies sah. Das andere Gerät war in einem Versteck bereitgelegt worden. Die Diebe flohen, hatten aber wohl nicht mit dem modernen GPS-Roboterortungssystem gerechnet.