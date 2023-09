Agrar Mähdrescher-Unfall: Minister fordert technische Lösungen Von dpa | 07.09.2023, 12:33 Uhr | Update vor 33 Min. Arbeitsunfall mit Mähdrescher Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down

Nach dem schweren Unfall an einem Mähdrescher, bei dem ein Mann Ende August bei Rostock beide Beine verlor, hat MV-Agrarminister Till Backhaus (SPD) die Hersteller der Maschinen zu technischen Lösungen aufgefordert. „Wir müssen Techniklösungen finden, die so etwas ausschließen“, sagte Backhaus am Donnerstag am Rande einer Veranstaltung zur Agrarmesse MeLa in Mühlengeez (Landkreis Rostock). Er sei mit der Familie des verunglückten Mannes in Verbindung. Diesem gehe es den Umständen entsprechend gut. Man wolle alles dafür tun, dass der Mann wieder in die Landwirtschaft zurückkönne.