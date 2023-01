Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Rostock Mädchen von Auto angefahren und schwer verletzt Von dpa | 16.01.2023, 11:56 Uhr

Ein neun Jahre altes Mädchen ist am Montagfrüh bei einem Verkehrsunfall im Rostocker Stadtteil Lütten Klein schwer verletzt worden. Das Kind wollte nach Polizeiangaben an einer Ampel eine Straße überqueren, als es von einem Auto erfasst wurde. Es wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 69-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.