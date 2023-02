Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Mädchen mit Messer verletzt: 11-Jähriger unter Verdacht Von dpa | 02.02.2023, 17:36 Uhr

Nach einer Messerattacke unter Kindern in einem Bus hat die Polizei in Neubrandenburg Ermittlungen aufgenommen. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, wurde ein 14-jähriges Mädchen mutmaßlich von einem 11-Jährigen mit dem Messer am Bein verletzt. Das Mädchen habe den Bus verlassen und die Polizei alarmiert. Die Verletzte wurde von Sanitätern ambulant versorgt.