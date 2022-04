Theresia Crone, Luisa Neubauer und Liv Nachtigall (v.l.) streiken gemeinsam in Schwerin gegen Gas aus Russland. FOTO: Volker Bohlmann Fridays for Future in MV Wie Luisa Neubauer den Protest gegen „Gaskönigin“ Schwesig anheizte Von Katharina Golze | 29.04.2022, 20:42 Uhr

Am Freitag protestierte Fridays for Future in Schwerin. Prominente Rednerin war Luisa Neubauer. Wir haben sie und Aktivisten aus Russland und der Ukraine auf der Bahnfahrt und beim Protest begleitet.