Schulklasse Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Schulen Luftreiniger und CO2-Ampeln für 1,1 Millionen Euro Von dpa | 10.02.2023, 13:16 Uhr

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat während der Corona-Pandemie für die Schulen 914 Luftreinigungsgeräte und 5803 CO2-Ampeln angeschafft, die bei zu geringem Sauerstoffgehalt der Zimmerluft Alarm schlagen. Dafür seien 1,1 Millionen Euro ausgegeben worden, teilte das Bildungsministerium in Schwerin am Freitag anlässlich der Vorlage eines Abschlussberichts mit. Bezahlt wurde das Programm aus dem MV-Corona-Schutzfonds. Mit den Maßnahmen sei die Ansteckungsgefahr in den Schulen während der Corona-Pandemie verringert worden.