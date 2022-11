Lübecks Martensmann Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down Traditionelle Geste Lübecks Martensmann mit „Rotspon“ nach Schwerin aufgebrochen Von dpa | 04.11.2022, 15:14 Uhr

Der Martensmann ist auf dem Weg nach Schwerin, um sein jährliches Fass Rotwein als Freundschaftsgeste der Lübecker an die Schweriner zu überbringen. Am Sonntag wird er in Mecklenburg-Vorpommern erwartet.