Flüssigerdgas Lubminer LNG-Terminal in Eiltempo aufgebaut Von dpa | 05.01.2023, 18:12 Uhr

Weg frei für den Import von LNG via Lubmin. Das in kürzester Zeit eingerichtete Terminal soll in der kommenden Woche die letzte ausstehende Genehmigung erhalten. Der Regelbetrieb soll bald folgen.