Nord Stream 1 FOTO: Jens Büttner Staatskanzlei in Schwerin warnt vor Panikmache Lubmin erwartet Gaslieferungen aus Russland Von Max-Stefan Koslik | 20.07.2022, 18:49 Uhr

In den vergangenen Tagen ist viel über die Gaslieferungen aus Russland nach den Wartungsarbeiten an Nord Stream 1 spekuliert worden. Am Donnerstagmorgen ist der Tag der Wahrheit.