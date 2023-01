Geldscheine Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Glücksspiel Lottogewinn von mehr als 300.000 Euro in Ludwigslust-Parchim Von dpa | 02.01.2023, 16:14 Uhr

Ein Lottospieler im Kreis Ludwigslust- Parchim hat zum Jahresausklang am 31. Dezember mit sechs Richtigen einen Betrag von 312.463,90 Euro gewonnen. Das teilte Lotto-Toto Mecklenburg-Vorpommern am Montag mit. Der „6aus49“- Spielteilnehmer habe in einer Annahmestelle vier Tipps anonym abgegeben.