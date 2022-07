ARCHIV - Lotto-Kugeln liegen auf einem Lottoschein. Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild FOTO: Tom Weller up-down up-down Glücksspiel Lotto-Millionengewinn im Kreis Vorpommern-Greifswald Von dpa | 25.07.2022, 14:04 Uhr

Über einen Lottogewinn in Millionenhöhe können sich ein Spieler oder eine Tippgemeinschaft im Landkreis Vorpommern-Greifswald freuen. Rund 2,3 Millionen Euro habe der Besitzer des Scheins in der Lotterie „6aus49“ gewonnen, teilte Lotto am Montag in Rostock mit. Ob hinter dem Gewinner-Los eine Tippgemeinschaft oder eine Einzelperson stehe, könne man nicht mit Sicherheit sagen. Lotto zufolge ist dies bereits der zweite Gewinn dieser Größenordnung in Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2022.