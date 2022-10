Positiver Corona-Test Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbil up-down up-down Wissenschaft Long-Covid-Institut-Appell: Corona nicht verschleppen Von dpa | 01.10.2022, 06:49 Uhr

Die Initiatorin eines nach eigenen Angaben deutschlandweit einzigartigen neuen Long-Covid-Instituts in Rostock hat vor dem Verschleppen von Corona gewarnt. Der Ansatz, trotz eines positiven Tests von zu Hause aus zu arbeiten und an „fünf Videokonferenzen am Tag“ teilzunehmen, bereite ihr Sorge, sagte die Lungenfachärztin Jördis Frommhold der Deutschen Presse-Agentur. „Diese Menschen haben eine virale Erkrankung, die ausgeheilt gehört und die nicht mit Arbeit erstickt werden darf.“