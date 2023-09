Rügen LNG-Terminal: Pipeline-Verleger an Startpunkt erwartet Von dpa | 03.09.2023, 02:02 Uhr Rügener LNG-Terminal Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down

Für den Bau der Anbindungspipeline des umstrittenen Rügener Flüssigerdgas (LNG)-Terminals wird am Sonntag die Ankunft des Verlegeschiffs unweit des Lubminer Industriehafens erwartet. Vor Lubmin soll in Kürze die Verlegung der Pipeline beginnen. Die „Castoro 10“ war vor rund einer Woche an Rügens Küste angekommen und danach vorbereitet worden.