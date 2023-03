LNG-Tanker vor Rügen Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Energie LNG-Terminal: Brandbrief der Insel-Bürgermeister an Schwesig Von dpa | 20.03.2023, 16:24 Uhr

Nach dem überraschenden Start von Vorarbeiten für den geplanten Bau eines weiteren Terminals für Flüssigerdgas (LNG) vor Rügen haben sich Bürgermeister der Insel in einem Offenen Brief an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gewandt. Darin wird die Regierungschefin zum Handeln aufgefordert. „Rügen muss endgültig von der LNG-Agenda der Landes- und Bundesregierung gestrichen werden! Verhindern Sie mit aller Kraft, dass unsere einzigartige Natur, unser Wohlstand und unser friedliches Miteinander irreparabel zerstört werden“, heißt es in dem Schreiben, das auch der Deutschen Presse-Agentur vorlag.