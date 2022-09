LNG-Terminal Lubmin Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild up-down up-down Energie LNG-Projekt in Lubmin schreibt ab Oktober Kapazitäten aus Von dpa | 27.09.2022, 18:57 Uhr

In Abstimmung mit der Bundesnetzagentur will der private Flüssiggas-Terminal-Betreiber Deutsche Regas ab 10. Oktober Kapazitäten für den Gasimport ausschreiben. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, müssen Importeure - die das schwimmende LNG-Terminal im vorpommerschen Lubmin ab Anfang Dezember nutzen wollen - verbindliche Angebote abgeben. Einheitliche Regeln und Mechanismen für die Zusage der Kapazitäten müssen der Ankündigung nach noch festgelegt werden.