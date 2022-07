ARCHIV - Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer beantwortet Fragen von Journalisten. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild FOTO: Jens Büttner up-down up-down Energie LNG-Pläne: Investor und Regierung kommen zusammen Von dpa | 12.07.2022, 16:01 Uhr

Die Bundesregierung und die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern befassen sich nun auch offiziell mit Plänen des Unternehmens Deutsche Regas zur Anlandung von Flüssiggas (LNG) im vorpommerschen Lubmin. Im Beisein des Schweriner Wirtschaftsministers Reinhard Meyer (SPD) und des Staatssekretärs im Bundeswirtschaftsministerium, Michael Kellner (Grüne), wollen die Deutsche Regas und der französische Energiekonzern Totalenergies am Mittwoch in Rostock ein Eckpunktepapier unterzeichnen. Dabei gehe es um ein schwimmendes LNG-Terminal (FSRU), das von den Franzosen gechartert werden solle, wie das Schweriner Wirtschaftsministerium am Dienstag mitteilte.