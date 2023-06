Ein LNG-Shuttle-Tanker liegt vor der Küste der Insel Rügen. Bald könnten es noch mehr Schiffe sein. Foto: Stefan Sauer up-down up-down Flüssiggas in Mukran und Lubmin Fracking, Emissionen, Lärm: Wie sehr schadet LNG Klima und Umwelt? Von Katharina Golze | 23.06.2023, 16:21 Uhr

In Mukran auf Rügen soll ein LNG-Terminal gebaut werden. In Lubmin legen bereits LNG-Schiffe an. Die Kritik von Umweltverbänden und Klimaaktivisten ist laut. Doch wie schädlich ist das Flüssiggas?