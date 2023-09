Landesparteitag in Güstrow LNG auf Rügen: Grünen-Chef Nouripour greift Schwesig-Regierung scharf an Von Uwe Reißenweber | 23.09.2023, 13:12 Uhr Grünen-Bundesvorsitzender Omid Nouripour Foto: Britta Pedersen up-down up-down

SPD und CDU in Mecklenburg-Vorpommern hätten zur Abhängigkeit von Russland beigetragen, sagt der Co-Vorsitzende der Grünen. Am Rande des Landesparteitages in Güstrow erteilte er auch stationären Grenzkontrollen eine Absage.