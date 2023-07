Gesperrte Straße Foto: David Young/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Lkw und zwei Autos kollidieren in Waren: B192 gesperrt Von dpa | 10.07.2023, 07:14 Uhr

Auf der Bundesstraße 192 in Waren an der Müritz sind am Montagmorgen ein Lastwagen und zwei Autos zusammengestoßen. Nach bisherigen Ermittlungen wurde mindestens einer der Fahrer so schwer verletzt, dass er in eine Klinik gebracht wurde, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Unfallursache sei noch unklar. Die im Berufsverkehr stark genutzte Bundesstraße, die von Neubrandenburg zur Autobahn 19 Berlin-Rostock führt, musste zur Bergung der beschädigten Fahrzeuge im Ostteil von Waren längere Zeit gesperrt bleiben.