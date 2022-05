ARCHIV - Die Leuchtschrift «Unfall» auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild FOTO: Carsten Rehder Vorpommern-Greifswald Lkw mit elf Tonnen schwerer Ladung auf A20 umgekippt Von dpa | 28.05.2022, 15:13 Uhr

Ein Lkw mit elf Tonnen schwerer Ladung ist am frühen Samstagmorgen auf der A20 rechts von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Das Fahrzeug rutschte kurz vor dem Parkplatz „Peenetal“ (Landkreis Vorpommern-Greifswald) in eine ein Meter tiefe Böschung, wie die Polizei am Samstag mitteilte.