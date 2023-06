LKW-Unfall Symbolfoto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Unfall bei Röbel LKW landet auf der Seite – halbseitige Sperrung der A19 Von Eike Moldenhauer | 06.06.2023, 11:36 Uhr

Der 44-jährige Fahrer wurde nach dem Unfall in die Klinik nach Plau am See gebracht.