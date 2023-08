Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Rostock Lkw-Fahrer fährt mit 3,86 Promille in den Graben Von dpa | 01.08.2023, 05:27 Uhr

Ein stark alkoholisierter Lkw-Fahrer ist am Montagabend kurz vor Teterow (Landkreis Rostock) von der Bundesstraße abgekommen und im Straßengraben steckengeblieben. Wie die Polizei in der Nacht zu Dienstag mitteilte, ergab ein Atemalkoholtest bei dem 44-jährigen Fahrer einen Wert von 3,86 Promille. Der bei dem Unfall unverletzt gebliebene Mann wurde für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht.