Vorpommern-Greifswald Lkw brennt auf Firmengelände: Verdacht auf Brandstiftung Von dpa | 30.07.2022, 10:46 Uhr

Nach dem Brand eines Lastwagens auf dem Gelände einer Firma in Menzlin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Die Freiwillige Feuerwehr sei in der Nacht zum Samstag mit 27 Einsatzkräften vor Ort gewesen, um den gegen ein Uhr gemeldeten Brand einer Zugmaschine zu löschen, teilte das Polizeipräsidium in Neubrandenburg mit. Demnach konnten die rechtzeitigen Löscharbeiten ein Übergreifen der Flammen auf den Sattelauflieger verhindern.