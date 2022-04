Blaulicht FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez Ludwigslust-Parchim Lkw auf A24 umgekippt: Fahrer verletzt Von dpa | 08.04.2022, 11:01 Uhr | Update vor 23 Min.

Ein mit Futtermitteln beladener Lastwagen ist am Freitagmorgen auf der Autobahn 24 Hamburg-Berlin bei Lüblow (Ludwigslust-Parchim) verunglückt. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurde der Lkw-Fahrer dabei verletzt und kam in eine Klinik. Eine der zwei Fahrspuren der A24 in Richtung Brandenburg und Berlin musste zur Bergung zwischen den Abfahrten Hagenow und Wöbbelin gesperrt werden.